Собака открыла багажный отсек самолета во время полета и выжила

Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга, совершил экстренную посадку в Москве из-за собаки, умудрившейся спровоцировать открытие створки багажного отсека во время полета на высоте 4000 м.

«На подлете к Москве командир Боинга-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека. В это время самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку. Никто не пострадал», - сообщил один из сотрудников аэропорта «Шереметьево».

Наземные службы подтвердили открытие створки багажного отсека лайнера, совершившего экстренную посадку. Виновницей происшествия оказалась собака.

«При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке. Во время полета она выбралась из клетки, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие», - сообщили в аэропорту.

Специалисты наземных служб уточнили, что створка багажного отсека открылась всего на несколько десятков сантиметров, автоматика остановила дальнейшее открытие в воздухе. Собака не смогла пролезть в образовавшуюся щель и вывалиться из самолета на четырехкилометровой высоте. Таким образом глупая, но везучая собака осталась жива, сообщает Lenta.ru.