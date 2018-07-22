Жители Тольятти проплыли по затопленным улицам на матрасе

В Тольятти, затопленном ливнем 21 июля, местные жители не растерялись и решили использовать надувной матрас для передвижения по улицам, превратившимся в настоящие реки, «как в Венеции».

«Не только Самара пострадала в результате непогоды. В Тольятти после ливня 21 июля улицы оказались затоплены еще сильней, чем в столице региона. Но горожане не отчаялись и устроили заплыв на матрасе», - говорится в комментарии к видеоролику, опубликованному на YouTube.

В ролике два парня, совершенно не смущаясь проплывающих мимо автомобилей, плывут по улицам города на большом надувном матрасе. А что, вполне подходящее транспортное средство для таких погодных условий. Следующие кадры демонстрируют улицу Ленина в Тольятти, по которой проплывают автомобили. Воды им – по середину колеса. «Зашибись дороги у нас строят. Скоро будем как в Венеции», - комментируют авторы ролика.