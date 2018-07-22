Петербуржец решил помочь незнакомке и утонул

В Санкт-Петербурге местный житель утонул в Неве, пытаясь спасти женскую сумочку, которую обронила в воду незнакомая девушка. Он доплыл до сумки и взял ее в руки, но затем просто исчез под водой. Из-за ЧМ-2018 больше купающихся в московских водоемах нуждаются в помощи

Эту трагическую историю рассказали очевидцы. Они видели, как мужчина прыгнул в воду за упавшей сумкой незнакомой девушки. «Нева была довольно холодной и с сильным течением. Сумку довольно далеко отнесло. Он доплыл до сумки и даже взял ее в руки. Но затем просто исчез под водой – то ли ногу свело, то ли еще что», - рассказали свидетели трагедии.

В летний сезон количество смертей на воде увеличивается, отмечают в МЧС. Так, в июне на празднике выпускников «Алые паруса» в Неве утонул петербуржец. Он оступился и упал в воду с набережной Лейтенанта Шмидта. Спасателям удалось достать его тело только через час.

Внес свою трагическую лепту и чемпионат мира. В этом же июне в Санкт-Петербурге два иностранца утонули в Фонтанке, когда под утро, будучи в нетрезвом виде, решили освежиться. Местным жителям не удалось их остановить от бездумного поступка. Они проплыли метров двадцать и пошли ко дну, обнявшись, сообщает Lenta.ru.