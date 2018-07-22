Из-за ЧМ-2018 больше купающихся в московских водоемах нуждаются в помощи

Государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко заявил в воскресенье, что из-за чемпионата мира по футболу в столице ежедневно приходится спасать по 8-9 человек, купающихся в водоемах.

Данный показатель в два раза превышает цифры прошлого года. На ЧМ-2018 в Москву прибыли не только граждане разных стран мира, но и россияне из других городов. Именно поэтому купальный сезон этим летом стал для спасателей более напряженным, передает РИА "Новости".

Юрченко подчеркнул, что чаще всего помощь требуется тем людям, которые отправляются плавать, находясь в состоянии алкогольного опьянения.