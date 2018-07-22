Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области
22 июля 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
В шахте "Центральная" в Челябинской области произошло возгорание. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, на поверхность были оперативно выведены более 160 горнорабочих.
Предполагается, что в шахте происходит горение кабеля, вследствие чего людям нельзя оставаться внутри, передает в воскресенье, 22 июля, РИА "Новости".
Работа шахты временна приостановлена. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сразу три отделения горноспасателей. Обстоятельства данного инцидента сейчас устанавливают специалисты.
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