Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области

В шахте "Центральная" в Челябинской области произошло возгорание. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, на поверхность были оперативно выведены более 160 горнорабочих.

Предполагается, что в шахте происходит горение кабеля, вследствие чего людям нельзя оставаться внутри, передает в воскресенье, 22 июля, РИА "Новости".

Работа шахты временна приостановлена. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сразу три отделения горноспасателей. Обстоятельства данного инцидента сейчас устанавливают специалисты.