Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди
22 июля 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье стало известно, что в многоэтажном жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного ГУ МЧС России, возгорание случилось на 17-м этаже.
Площадь пожара в общей сложности составила не менее 30 квадратных метров. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения в рамках разведки и ликвидации пламени спасли из горевшего помещения двух граждан. Как уточняет ТАСС, два жильца пострадали.
К настоящему моменту пожар удалось потушить. На месте работают специалисты, которые устанавливают точную причину случившегося.
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