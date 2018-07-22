Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди

Утром в воскресенье стало известно, что в многоэтажном жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного ГУ МЧС России, возгорание случилось на 17-м этаже.

Площадь пожара в общей сложности составила не менее 30 квадратных метров. Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения в рамках разведки и ликвидации пламени спасли из горевшего помещения двух граждан. Как уточняет ТАСС, два жильца пострадали.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. На месте работают специалисты, которые устанавливают точную причину случившегося.