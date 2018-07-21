В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети

Сегодня вечером на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла страшная авария. Легковой автомобиль во время обгона ударился о фуру и влетел во встречную машину. погибли пять человек, среди них несколько детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, поспешили на помощь. Но людей уже было не спасти. Автомобили превратились в хлам.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. На трассе образовалась огромная "пробка", действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта.