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В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети
21 июля 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вечером на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла страшная авария. Легковой автомобиль во время обгона ударился о фуру и влетел во встречную машину. погибли пять человек, среди них несколько детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, поспешили на помощь. Но людей уже было не спасти. Автомобили превратились в хлам.
Сейчас на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. На трассе образовалась огромная "пробка", действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта.
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