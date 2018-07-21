Для спасения мужчины от агрессивного козла пришлось задействовать вертолет

Нападение горного козла на мужчину, совершавшего утреннюю пробежку, произошло в коммуне Бодинар-сюр-Вердон. Спасаясь от агрессивного животного, бегун был вынужден взобраться на дерево и уже оттуда вызвать спасателей.

В спасательной операции участвовали команда, специализирующаяся на спасении в опасных условиях, а также «скорая помощь» и пожарные, которые приняли решение задействовать вертолет.

56-летний мужчина отделался испугом и несколькими ушибами, сообщает радиостанция France Bleu.