Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США

Пожарные города Остин (штат Техас) дважды за неделю выезжали тушить завод из-за самопроизвольного возгорания кукурузных чипсов. Об этом сообщается на странице пожарного департамента города в Facebook.

Как отмечается, завод тестировал новый способ утилизации отходов производства. Похоже, руководство не сделало должных выводов после первого пожара. К счастью, никто не пострадал, немного поврежден фасад заводского здания. Оставшиеся коробки с чипсами пожарные решили утопить, чтобы не допустить новых случаев самовозгорания.