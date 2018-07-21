Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США
21 июля 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Пожарные города Остин (штат Техас) дважды за неделю выезжали тушить завод из-за самопроизвольного возгорания кукурузных чипсов. Об этом сообщается на странице пожарного департамента города в Facebook.
Как отмечается, завод тестировал новый способ утилизации отходов производства. Похоже, руководство не сделало должных выводов после первого пожара. К счастью, никто не пострадал, немного поврежден фасад заводского здания. Оставшиеся коробки с чипсами пожарные решили утопить, чтобы не допустить новых случаев самовозгорания.
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