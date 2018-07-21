Видео, как водители в Новосибирске ночью устроили драку на дороге

Видеорегистратор запечатлел выяснение отношений водителей, закончившееся дракой. Инцидент случился в ночь на субботу, 21 июля, недалеко от Коммунального моста в Новосибирске.

Потасовка произошла во время остановки на светофоре. Один из мужчин в процессе бурной беседы ударил собеседника, другой за него заступился и началось! Две девушки смогли остановить разъяренных мужчин, в результате автомобиль одной из сторон уехал с места драки.

Что водители не поделили - непонятно, но дрались отчаянно.