Видео, как водители в Новосибирске ночью устроили драку на дороге
21 июля 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Видеорегистратор запечатлел выяснение отношений водителей, закончившееся дракой. Инцидент случился в ночь на субботу, 21 июля, недалеко от Коммунального моста в Новосибирске.
Потасовка произошла во время остановки на светофоре. Один из мужчин в процессе бурной беседы ударил собеседника, другой за него заступился и началось! Две девушки смогли остановить разъяренных мужчин, в результате автомобиль одной из сторон уехал с места драки.
Что водители не поделили - непонятно, но дрались отчаянно.
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