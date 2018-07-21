В Забайкалье с затопленного предприятия эвакуировали 31 рабочего

В Карымском районе Забайкальского края река Тура вышла из берегов и затопила автодорогу к золотодобывающему предприятию. Оказавшихся в изоляции рабочих пришлось эвакуировать силами спасателей.

«В результате ливневых осадков река Тура вышла из русла. Паводок перекрыл автодорогу к участку золотодобывающего предприятия. 31 рабочий оказались на острове без воды и продуктов питания», - сообщил глава регионального департамента по гражданской обороне Федор Кургузкин.

Руководство предприятия обратилось к спасателям за помощью в эвакуации рабочих, оказавшихся изолированными паводком. Силами Забайкалпожспаса была организована спасательная операция, в результате которой 31 рабочий был эвакуирован с места затопления, сообщает RT.