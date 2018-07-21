В Забайкалье с затопленного предприятия эвакуировали 31 рабочего
21 июля 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Карымском районе Забайкальского края река Тура вышла из берегов и затопила автодорогу к золотодобывающему предприятию. Оказавшихся в изоляции рабочих пришлось эвакуировать силами спасателей.
«В результате ливневых осадков река Тура вышла из русла. Паводок перекрыл автодорогу к участку золотодобывающего предприятия. 31 рабочий оказались на острове без воды и продуктов питания», - сообщил глава регионального департамента по гражданской обороне Федор Кургузкин.
Руководство предприятия обратилось к спасателям за помощью в эвакуации рабочих, оказавшихся изолированными паводком. Силами Забайкалпожспаса была организована спасательная операция, в результате которой 31 рабочий был эвакуирован с места затопления, сообщает RT.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес