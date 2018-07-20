Более пяти тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Ульяновске

В Ульяновске из торгового центра "Аквамолл" экстренно эвакуировали более пяти тысяч человек. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 20 июля, предоставили в экстренных службах региона.

Согласно последним сообщениям, в одном из помещений ТЦ, расположенного по адресу: Московское шоссе, дом 108, произошло короткое замыкание в электрооборудовании, передает сегодня РИА "Новости".

Специалисты незамедлительно вывели из здания всех посетителей и сотрудников. Уточняется, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. В настоящий момент эксперты устанавливают все обстоятельства данного инцидента в "Аквамолле".