Полуторагодовалый ребенок выпал из окна 13-го этажа и остался жив

Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна 13-го этажа жилого дома в Одинцове и выжил. На данный момент мальчик находится в больнице с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

Как сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, 18 июля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация о падении из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, полуторогодовалого ребенка, который с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. При этом отмечается, что ребёнок находился дома со своей няней. Когда она отвлеклась, малыш залез на подоконник, открыл окно и выпал. Руководитель ГСУ добавила, что силу падения ребёнка смягчили деревья. Сейчас мальчик находится в больнице, передаёт ТАСС.