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Баня Гагарина сгорела ночью в Звездном городке
20 июля 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
"Баня Гагарина", подаренная первому космонавту Земли Юрию Гагарину президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном в 1961 году, сгорела сегодня ночью в Звездном городке. Пожарные пока находятся на месте происшествия.
Баня была реконструирована в 2017 году, последний месяц ею никто не пользовался, сообщает РИА Новости. Обычно по четвергам эту баню посещало руководство Центра подготовки космонавтов, а по пятницам парился отряд космонавтов. Что явилось причиной пожара - пока неизвестно.
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