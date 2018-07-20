Баня Гагарина сгорела ночью в Звездном городке

"Баня Гагарина", подаренная первому космонавту Земли Юрию Гагарину президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном в 1961 году, сгорела сегодня ночью в Звездном городке. Пожарные пока находятся на месте происшествия.

Баня была реконструирована в 2017 году, последний месяц ею никто не пользовался, сообщает РИА Новости. Обычно по четвергам эту баню посещало руководство Центра подготовки космонавтов, а по пятницам парился отряд космонавтов. Что явилось причиной пожара - пока неизвестно.