Женщина осталась без ноги из-за неудачного бритья
20 июля 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Гигиеническая процедура закончилась ампутацией ноги для жительницы Великобритании Тани Черновуков. Ужасная история началась еще в 2014 году, когда Таня поранила ногу обычной бритвой.
В рану попала инфекция, начались воспалительные процессы. Полгода женщина мучилась от жутких болей, перепробовала все, что можно: мази, таблетки, нетрадиционную медицину, но порез при бритье переродился в опасную гангрену, сообщает Daily Mail. Заживление такой вроде пустяковой раны осложнялось еще тем, что у Тани сахарный диабет.
В результате медики вынуждены были 43-летней женщине ампутировать ногу до колена.
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