Женщина осталась без ноги из-за неудачного бритья

Гигиеническая процедура закончилась ампутацией ноги для жительницы Великобритании Тани Черновуков. Ужасная история началась еще в 2014 году, когда Таня поранила ногу обычной бритвой.

В рану попала инфекция, начались воспалительные процессы. Полгода женщина мучилась от жутких болей, перепробовала все, что можно: мази, таблетки, нетрадиционную медицину, но порез при бритье переродился в опасную гангрену, сообщает Daily Mail. Заживление такой вроде пустяковой раны осложнялось еще тем, что у Тани сахарный диабет.

В результате медики вынуждены были 43-летней женщине ампутировать ногу до колена.