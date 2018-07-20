Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова

В американском штате Айова обрушившийся на регион торнадо вызвал многочисленные разрушения. Для жителей удар стихии был совершенно неожиданным. Несколько человек получили ранения.

В городе Пелла опасное природное явление нанесло крупный ущерб одному из предприятий, несколько работников были отправлены в больницы с травмами, сообщает "Свободная пресса".

Со здания суда в Маршаллтауне слетела крыша, повреждена также местная больница.

В Бондуранте в результате удара стихии произошли утечки газа, во многих домах нет электричества.