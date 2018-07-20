Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова
20 июля 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Айова обрушившийся на регион торнадо вызвал многочисленные разрушения. Для жителей удар стихии был совершенно неожиданным. Несколько человек получили ранения.
В городе Пелла опасное природное явление нанесло крупный ущерб одному из предприятий, несколько работников были отправлены в больницы с травмами, сообщает "Свободная пресса".
Со здания суда в Маршаллтауне слетела крыша, повреждена также местная больница.
В Бондуранте в результате удара стихии произошли утечки газа, во многих домах нет электричества.
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