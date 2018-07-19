В Москве пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, что положила в банковскую ячейку настоящие три миллиона рублей, а обратно ей в банке выдали деньги купюрами для розыгрышей «банка приколов».

«В полицию обратилась пенсионерка 1961 года рождения. Она сообщила, что 20 июня арендовала ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры трех миллионов рублей. Два дня назад срок аренды истек. Она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приехав на съемную квартиру, пенсионерка обнаружила, что в пакете вместо настоящих денег находятся купюры для розыгрыша. Они похожи на настоящие, но там, где на настоящих купюрах написано «Билет Банка России», на этих указывается «Билет банка приколов».

Полиция проводит проверку по заявлению женщины. Изъяты записи камер видеонаблюдения в банке.