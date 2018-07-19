В Нью-Йорке закрыли два пляжа из-за нападения акул на детей

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение о закрытии пляжей на острове Файр из-за появления акул, напавших на двух детей. Укусы ног получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик.

В ране одного из детей нашли часть зуба акулы, его сейчас изучают эксперты. Сообщается, что жизни ребят ничего не угрожает, они уже покинули стены больницы. Специалисты объясняют такую агрессию акул начавшимся периодом размножения.

Ранее сообщалось, что известный блогер Катарина Заруцки подверглась нападению акулы на Багамах.