Верблюд бегал по тульской трассе и спровоцировал ДТП
18 июля 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Тульской области нашли сбежавшего верблюда, который бегал по трассе М-4. Животное успело спровоцировать ДТП. Как известно, никто не пострадал, а верблюда вернули в передвижной цирк, расположенному на окраине Новомосковска.
Верблюд бегал по федеральной трассе недалеко от деревни Красное Гремячево.
По словам очевидцев, во время перевозки животное могло выпасть из фургона, а потом в ходе преследования он залез в заросли борщевика. Верблюд двигался на «встречу». В результате чего в аварию попали две «легковушки» и инкассаторский автомобиль. Как передаёт 360tv.ru, водители отделались легким испугом.
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