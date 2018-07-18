Верблюд бегал по тульской трассе и спровоцировал ДТП

В Тульской области нашли сбежавшего верблюда, который бегал по трассе М-4. Животное успело спровоцировать ДТП. Как известно, никто не пострадал, а верблюда вернули в передвижной цирк, расположенному на окраине Новомосковска.

Верблюд бегал по федеральной трассе недалеко от деревни Красное Гремячево.

По словам очевидцев, во время перевозки животное могло выпасть из фургона, а потом в ходе преследования он залез в заросли борщевика. Верблюд двигался на «встречу». В результате чего в аварию попали две «легковушки» и инкассаторский автомобиль. Как передаёт 360tv.ru, водители отделались легким испугом.