Всю ночь играл в компьютер: пропавшего в Новокузнецке ребенка нашли у знакомых
18 июля 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции Новокузнецка всю ночь искали пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Впоследствии выяснилось, что школьник в течение всего этого времени играл в компьютерные игры у знакомых.
Главк МВД по Кемеровской области отметил, что с заявлением об исчезновении ребенка в полицию обратилась 31-летняя мать. Она сообщила, что мальчик не вернулся домой с прогулки, а ее собственные поиски не увенчались успехом, передает в среду, 18 июля, РИА "Новости".
К операции подключились сотрудники правоохранительных органов, которые к утру установили местонахождение "пропавшего". Школьника доставили домой. Кроме того, с ребенком была проведена профилактическая беседа.
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