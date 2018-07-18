Всю ночь играл в компьютер: пропавшего в Новокузнецке ребенка нашли у знакомых

Сотрудники полиции Новокузнецка всю ночь искали пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Впоследствии выяснилось, что школьник в течение всего этого времени играл в компьютерные игры у знакомых.

Главк МВД по Кемеровской области отметил, что с заявлением об исчезновении ребенка в полицию обратилась 31-летняя мать. Она сообщила, что мальчик не вернулся домой с прогулки, а ее собственные поиски не увенчались успехом, передает в среду, 18 июля, РИА "Новости".

К операции подключились сотрудники правоохранительных органов, которые к утру установили местонахождение "пропавшего". Школьника доставили домой. Кроме того, с ребенком была проведена профилактическая беседа.