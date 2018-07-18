Избившие DJ Smash отправятся в колонию-поселение на два года
18 июля 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Обвиняемые в жестоком избиении известного артиста DJ Smash приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Происшествие случилось в феврале после отказа музыканта сделать селфи.
Согласно последней информации, Ленинский районный суд Перми признал экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, участвовавших в избиении, виновными в причинении вреда здоровью, передает утром в среду, 18 июля, РИА "Новости".
Известно, что суд просили лишить вышеуказанных граждан свободы на три года, однако судья Александр Симанов принял иное решение.
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