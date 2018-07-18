Власти Забайкалья считают, что в регион скоро придет вторая волна паводка

Власти Забайкалья полагают, что в ближайшее время в регион придет вторая волна паводков. В пресс-службе губернатора сообщили, что это может случиться из-за интенсивных осадков в грядущие дни.

По словам синоптиков, в середине недели в Забайкальском крае вновь пройдут ливни и грозы, вследствие чего местным жителям рекомендуют подготовиться ко второй волне паводка, передает РИА "Новости".

В частности, гражданам, проживающим в Чите и пригородах, советуют принять все необходимые меры предосторожности. Их призывают немедленно уехать с дачных участков, которые находятся в поймах рек и низинной местности.

Ранее стало известно, что ущерб от паводка в Забайкалье уже составил более одного миллиарда рублей.