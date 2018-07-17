//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В Сети появились слухи, что с подачи Чулпан Хаматовой завели дело на ее мужа
- Глюк’оZа опубликовала фото в откровенном купальнике
- Лера Кудрявцева рассказала Гузеевой о ссоре с Володиной
- "Она хотела меня убить", приемный сын Зверева нашел свою биологическую мать
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Погиб журналист и диджей Тагир Вагапов
17 июля 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве умер диджей, основатель Weird Radio и журналист Тагир Вагапов. Ему был 31 год. Причины смерти Вагапова пока не понятны. Сообщается, что вчера его друзей сотрудники полиции вызвали на опознание.
Известно также, что Тагир пропал в пятницу вечером. Вагапов выступал под псевдонимом Ssadina, а в 2008 году основал радиостанцию Weird Radio. Журналист писал для таких изданий как «Афиша», РБК, The Village, OpenSpace.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Аксенов: встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию Крыма
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Лукашенко обвинил российский бизнес "с погонами" в поставках "санкционки"
//Политика
В Госдуме ответили Порошенко по поводу досмотра судов в Керченском проливе
//Новости партнеров
//Криминал
//Криминал
//Общество
Порошенко дал обещание "помешать" России досматривать суда в Керченском проливе
//Общество
//Новости СМИ2
//Политика
Грузии не понравилось, что сказал Путин о ее возможном членстве в НАТО
//Политика
//Новости Redtram
Видео, как вулканическая бомба на Гавайях упала на лодку с туристами
//Общество
Россия экспортирует в Армению коррупцию?
//Культура
//В мире
Западные СМИ сообщили об «измене» Трампа Америке на переговорах с Путиным
//Политика
Порошенко считает, что Украина является приоритетом для США и НАТО
"От него все в шоке больше,чем американцы от наших ракет",друзья о Шнуре и дамах
//Общество
Граждан обязали сдавать недействительные полисы ОМС или сообщать об их утере
В одной из квартир Казани незаконно содержали пятимесячного льва
//В мире
//Здоровье
Простое и эффективное средство от перепадов давления посоветовали медики
//В мире