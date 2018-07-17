Погиб журналист и диджей Тагир Вагапов

В Москве умер диджей, основатель Weird Radio и журналист Тагир Вагапов. Ему был 31 год. Причины смерти Вагапова пока не понятны. Сообщается, что вчера его друзей сотрудники полиции вызвали на опознание.

Известно также, что Тагир пропал в пятницу вечером. Вагапов выступал под псевдонимом Ssadina, а в 2008 году основал радиостанцию Weird Radio. Журналист писал для таких изданий как «Афиша», РБК, The Village, OpenSpace.ru.