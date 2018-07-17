В одной из квартир Казани незаконно содержали пятимесячного льва
17 июля 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в одной из квартир на территории Казани был обнаружен львенок. Хозяин квартиры, согласно последней информации, незаконно содержал дикое животное на своей жилплощади.
В госкомитете Татарстана по биоресурсам отметили, что проживание пятимесячного льва в городской квартире было выявлено в рамках проведения надзорных мероприятий, передает РИА "Новости".
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