В одной из квартир Казани незаконно содержали пятимесячного льва

Сегодня стало известно, что в одной из квартир на территории Казани был обнаружен львенок. Хозяин квартиры, согласно последней информации, незаконно содержал дикое животное на своей жилплощади.

В госкомитете Татарстана по биоресурсам отметили, что проживание пятимесячного льва в городской квартире было выявлено в рамках проведения надзорных мероприятий, передает РИА "Новости".

Впоследствии выяснилось, что у владельца имелись на руках все документы на животное, однако не было разрешения на его содержание. Уточняется, что мужчина к настоящему моменту привлечен к административной ответственности за данное правонарушение.