Экс-глава ГСУСК по Москве Дрыманов задержан по уголовному делу

Возглавлявший столичный главк СК РФ генерал Александр Дрыманов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу. Задержание сотрудника СК прокомментировал адвокат Александр Карабанов.

Экс-руководитель столичного главка СК РФ генерал Александр Дрыманов стал очередным фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве. В данный момент его мобильный телефон отключен. С сайта ГСУСК по Москве убрали страницу с его биографией.

Ранее фигурантами по «делу сотрудников СК» стали Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Их обвиняли в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) в полмиллиона долларов за освобождение из СИЗО другого вора в законе – Итальянца (Андрея Кочуйкова).

«Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого. Пока нет конкретной формулировки обвинения. Ситуация в стадии формирования, никаких обвинений пока не предъявлено», - сообщил адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший интересы бывшего первого заместителя Дрыманова – Дениса Никандрова. Поскольку адвокату это дело знакомо, не исключено, что он же теперь будет представлять и интересы самого Дрыманова, сообщает РИА Новости.