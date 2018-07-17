Источник: аспирант разбился насмерть, случайно выпав из окна главного здания МГУ

Сегодня стало известно, что из окна главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова выпал аспирант. Согласно последней информации, человек разбился насмерть.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что молодой специалист 1991 года рождения сидел на подоконнике у открытого окна в главном корпусе и случайно сорвался с большой высоты. Подробностей случившегося в СМИ пока не поступало.

Как отмечает во вторник, 17 июля, РИА "Новости", официальный комментарий сотрудники МГУ к настоящему моменту не предоставили.