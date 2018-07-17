В Подмосковье сосед спас девочку, выпавшую с балкона и повисшую на руках

Девочку, выпавшую из окна застекленного балкона на седьмом этаже и зацепившуюся руками, спас житель Краснознаменска. Об этом утром во вторник, 17 июля, сообщил представитель подмосковного главка МЧС.

Ребенок сорвался, однако смог повиснуть на руках с лицевой стороны балкона. Прохожие незамедлительно вызвали спасателей и "скорую помощь", передает РИА "Новости".

Один из мужчин по имени Алексей Сорокин, который проживает в этом же доме, из окна собственного балкона увидел страшную картину и спустился на шестой этаж. Он попросил соседей пустить его в квартиру, встал на подоконник, ухватил девочку и спустил ее на пол. С ребенком в настоящий момент все хорошо.