Беспилотник обнаружил женщину, почти неделю бродившую по тайге

В тайге Красноярского края обнаружили женщину, которая заблудилась и почти неделю бродила среди деревьев. В региональном главке Росгвардии сообщили, что гражданку нашли при помощи беспилотника.

Известно, что собирательница ягод заплутала в Большеулуйском районе и не вернулась домой. Тревогу забил ее супруг, когда понял, что жены слишком долго нет, передает РИА "Новости".

Отмечается, что в данной местности слишком много болот, вследствие чего к поискам пришлось подключить дроны. В настоящий момент женщина уже находится дома. Состояние ее здоровья является удовлетворительным, жизнь собирательницы ягод вне опасности.