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Два человека погибли, празднуя победу Франции в ЧМ-2018
16 июля 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Во Франции празднование победы национальной сборной на ЧМ-2018 по футболу омрачили две смерти. По данным местных СМИ, вчера за сутки погибли два человека, есть пострадавшие.
В городе Анси разбился насмерть 50-летний фанат, который прыгнул в канал. Он не знал, что там мелко, упал на затылок и скончался.
В Сен-Фили болельщик врезался на машине в дерево и тоже погиб.
Сильно пострадала молодая женщина. Она с друзьями ехала на тракторе и упала ему под колеса. Женщину отвезли в больницу. Еще троих детей в возрасте от 3 до 6 лет сбил мотоцикл, сообщает Le Dauphine Libere, не уточняя, где это случилось.
Сразу в нескольких французских городах произошли беспорядки после финального матча чемпионата мира по футболу.
В воскресенье, 15 июля, французы со счетом 4:2 разгромили хорватов в финальном матче ЧМ-2018.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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