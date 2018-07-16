Окативший Жириновского пивом болельщик арестован

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток футбольного фаната, облившего пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который гулял после финала ЧМ-2018 по Никольской улице в центре Москвы.

Мужчину зовут Глеб Струнников. В отношении него составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство". Почему он это сделал - не уточняется.

Жириновский рассказал журналистам, что "болел" за хорватов, так как "болеть за славян" ему было проще. Игра французской команды ему не понравилась, да и состав тоже: "Сплошная Африка". Говоря в целом о чемпионате, Жириновский отметил, что это был праздник для всего мира.