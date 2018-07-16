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Более миллиарда рублей составил ущерб от паводка в Забайкалье
16 июля 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Более миллиарда рублей составил ущерб от сильного паводка в Забайкальском крае. Соответствующую информацию днем в понедельник, 16 июля, предоставил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
В рамках совещания с вице-премьерами глава правительства РФ отметил, что следует постоянно находиться в контакте с властями региона. Это необходимо для того, чтобы оценивать последствия паводка и как можно скорее подключиться к процессу подсчета убытков от разгула стихии, передает РИА "Новости".
Напомним, что паводки в Забайкалье начались еще 8 июля. В регионе в настоящий момент действует режим чрезвычайной ситуации.
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