Более миллиарда рублей составил ущерб от паводка в Забайкалье

Более миллиарда рублей составил ущерб от сильного паводка в Забайкальском крае. Соответствующую информацию днем в понедельник, 16 июля, предоставил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В рамках совещания с вице-премьерами глава правительства РФ отметил, что следует постоянно находиться в контакте с властями региона. Это необходимо для того, чтобы оценивать последствия паводка и как можно скорее подключиться к процессу подсчета убытков от разгула стихии, передает РИА "Новости".

Напомним, что паводки в Забайкалье начались еще 8 июля. В регионе в настоящий момент действует режим чрезвычайной ситуации.