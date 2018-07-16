Жительница Москвы родила ребенка в аэропорту Батуми
16 июля 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье, 16 июля, у москвички родился ребенок в аэропорту грузинского Батуми. У молодой женщины начались преждевременные роды, когда она находилась в зале вылетов авиагавани.
Будущая мать планировала отправиться из Батуми в Москву самолетом "Уральских авиалиний", однако не успела попасть на борт. Дежурный врач медицинского пункта аэропорта Русудан Цискаразе не растерялась – она оперативно и успешно приняла роды.
Как сообщает сегодня днем "Росбалт", в настоящий момент новорожденный малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Информации о том, на каком сроке мальчик появился на свет, пока не поступало.
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