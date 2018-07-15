Беременная женщина погибла в Ростовской области из-за удара молнии
15 июля 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в городе Шахты в Ростовской области беременная женщина погибла из-за удара молнии. Согласно последним данным, еще четыре человека в результате случившегося получили травмы.
Источник в экстренных службах региона отметил, что в минувшую субботу пять человек спрятались под деревом во время грозы. В какой-то момент молния ударила прямо в ствол, вследствие чего беременная женщина скончалась, передает сегодня РИА "Новости".
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