Беременная женщина погибла в Ростовской области из-за удара молнии

Сегодня стало известно, что в городе Шахты в Ростовской области беременная женщина погибла из-за удара молнии. Согласно последним данным, еще четыре человека в результате случившегося получили травмы.

Источник в экстренных службах региона отметил, что в минувшую субботу пять человек спрятались под деревом во время грозы. В какой-то момент молния ударила прямо в ствол, вследствие чего беременная женщина скончалась, передает сегодня РИА "Новости".

Отмечается, что в субботу, 14 июля, в Ростовской области были зафиксированы молнии и гром. Кроме того, местами наблюдались сильные дожди.