В McDonald's произошло массовое отравление

В Соединенных Штатах произошло массовое отправление в сети ресторанов McDonald's. Причиной отправления стали салаты сети ресторанов быстрого питания. McDonald's прекратил продажи салатов в 3 тыс. ресторанов.

Ранее власти штатов Иллинойс и Айова заявили, что исследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом. Предположительно, часть из них посещала сети ресторанов быстрого питания. С середины мая в Иллинойсе заболело 90 человек, а с конца июня 15 в Айове. Предварительное расследование выявило связь недуга с употреблением в пищу салатов из McDonald's, отмечает ТАСС.

Как передаёт Thе Wall Street Journal, McDonald's сообщил, что решил изъять салаты из меню в 14 штатах США. Салаты поставляла фирма, замешенная в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова.

Временный запрет также коснулся штатов в Висконсине, Миннесоте, Небраске, Огайо и др. McDonald's заявил, что сменит поставщика салатов в ближайшее время.