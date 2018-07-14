//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не пляже, а в бассейне
- Валерий Сюткин: "Писать песни нужно не ради денег и славы"
- Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой
- Максакова удивила располневшей фигурой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В McDonald's произошло массовое отравление
14 июля 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах произошло массовое отправление в сети ресторанов McDonald's. Причиной отправления стали салаты сети ресторанов быстрого питания. McDonald's прекратил продажи салатов в 3 тыс. ресторанов.
Ранее власти штатов Иллинойс и Айова заявили, что исследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом. Предположительно, часть из них посещала сети ресторанов быстрого питания. С середины мая в Иллинойсе заболело 90 человек, а с конца июня 15 в Айове. Предварительное расследование выявило связь недуга с употреблением в пищу салатов из McDonald's, отмечает ТАСС.
Как передаёт Thе Wall Street Journal, McDonald's сообщил, что решил изъять салаты из меню в 14 штатах США. Салаты поставляла фирма, замешенная в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова.
Временный запрет также коснулся штатов в Висконсине, Миннесоте, Небраске, Огайо и др. McDonald's заявил, что сменит поставщика салатов в ближайшее время.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В Госдуме объяснили, почему украинский вопрос "раздражает" Запад
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
На выходных Черноморское побережье накроет непогода, предупреждает МЧС
//Футбол
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
Тина Канделаки опубликовала свое фото в купальнике, но не пляже, а в бассейне
//В мире
//Общество
Собянин: благодаря Кириенко "Росатом" стал мировым лидером отрасли
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
//Общество
//В мире
//В мире
//Туризм
Российские туристы смогут жить на Ямайке без виз в три раза дольше
//Общество
//В мире
//Общество
//Наука
Врачи предупреждают: солнечное затмение влияет на хронические заболевания
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров высказался о словах Трампа насчет зависимости Германии от России
//Общество
Слушатель на час вместо друга и мамы. Выживаем в большом городе