МИД Польши сообщил об избиении польского дипломата в России

На польского дипломата напали, когда тот летел одиннадцатого июля из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши. Нападавший был задержан.

Как отмечается в ведомстве, нападение было совершено, вероятно психически ненормальным мужчиной. Пострадавший дипломат уже вернулся в Польшу, ему была оказана помощь, передает РИА Новости. Польский МИД планирует обратиться к властям РФ с требованием разобраться в произошедшем. Виновный должен быть наказан.