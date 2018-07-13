МИД Польши сообщил об избиении польского дипломата в России
13 июля 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
На польского дипломата напали, когда тот летел одиннадцатого июля из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши. Нападавший был задержан.
Как отмечается в ведомстве, нападение было совершено, вероятно психически ненормальным мужчиной. Пострадавший дипломат уже вернулся в Польшу, ему была оказана помощь, передает РИА Новости. Польский МИД планирует обратиться к властям РФ с требованием разобраться в произошедшем. Виновный должен быть наказан.
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