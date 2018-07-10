Как в кино: заключенный сбежал из уральской колонии при помощи простыней
10 июля 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Курганской области заключенный решил сбежать из колонии, применив весьма распространенный метод, который часто показывают в кино. Осужденный спустился с четвертого этажа по связанным простыням.
Мужчина решил сбежать из колонии-поселения ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, которая находится в поселке Просвет. Ему удалось скрыться, однако на следующий день беглеца задержали на территории Свердловской области сотрудники ДПС, передает URA.RU.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что теперь осужденному грозит очередной суд, а также удвоение срока заключения.
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