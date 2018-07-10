В Забайкальском крае уровень воды превысил критическую отметку

В разлившейся после дождей реке Чита уровень воды вдвое превысил критическую отметку. Река подтопила дворы, улицы, мосты, проезды в краевом центре, а также несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях Читы.

Уровень воды превысил критическую отметку, остановившись на показателе в 405 см, передаёт ТАСС. В реке Ингода, в которую впадает Чита, уровень воды достиг 297 см, «вода продолжает прибывать, в ближайшее время мы ожидаем выход её на пойму», - сообщили в Читинском гидрометцентре.

По данным властей, эвакуировано около тысячи человек. В Забайкальском крае уже действует режим чрезвычайной ситуации. 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков, прогнозируют синоптики.