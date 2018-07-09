Видео, как пассажир метро хотел скатиться по перилам, но упал с высоты и умер
9 июля 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажир московского метрополитена сорвался и разбился насмерть, пытаясь скатиться с перил лестницы. Трагедия случилась на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". Молодой человек ударился головой об пол.
В конце июня в десять часов вечера мужчина направлялся к поездам и на лестнице решил, вероятно, сэкономить время и скатиться по стальным перилам. Потеряв равновесие, он упал спиной вперед с высоты нескольких метров. Спасти его не смогли.
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