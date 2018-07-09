Родителям мальчиков из пещеры в Таиланде запретят их целовать и обнимать

В Таиланде родителям запретили обнимать спасенных из 7-километровой затопленной пещеры детей. В настоящее время стало известно, что на поверхность вывели 8 подростков, всех направили в госпиталь. Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде засекретили

Как пишет Газета The Telegraph, спасенные мальчики выглядят здоровыми, но медики обязаны исключить наличие каких-либо инфекций. Поэтому родственникам первых четырех спасенных детей разрешат с ними увидеться уже в ближайшее время, но обнимать или целовать их запрещено.

Вчера вечером операция по спасению из пещеры детей была приостановлена. Утром в понедельник, 9 июля, эвакуация возобновилась.