Родителям мальчиков из пещеры в Таиланде запретят их целовать и обнимать
9 июля 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде родителям запретили обнимать спасенных из 7-километровой затопленной пещеры детей. В настоящее время стало известно, что на поверхность вывели 8 подростков, всех направили в госпиталь.
Как пишет Газета The Telegraph, спасенные мальчики выглядят здоровыми, но медики обязаны исключить наличие каких-либо инфекций. Поэтому родственникам первых четырех спасенных детей разрешат с ними увидеться уже в ближайшее время, но обнимать или целовать их запрещено.
Вчера вечером операция по спасению из пещеры детей была приостановлена. Утром в понедельник, 9 июля, эвакуация возобновилась.
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