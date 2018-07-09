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На Иркутском авиазаводе ликвидирован пожар
9 июля 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из цехов Иркутского авиазавода произошел пожар. Открытое горение было оперативно ликвидировано, пострадавших не оказалось. Как только было обнаружено возгорание, рабочих вовремя успели эвакуировать.
В цехе Иркутского авиационного завода, филиала корпорации «Иркут», пожарные ликвидировали открытое горение.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности, в его тушении задействованы 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Из здания вывели 50 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области: «Открытое горение ликвидировано. Пожар не повлиял на технологический процесс завода».
К моменту, когда сотрудники МЧС первого подразделения прибыли на место, наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. м, потом площадь пожара увеличилась до 100 кв. м.
По информации источника, угрозы распространения пожара на производственные здания нет.
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