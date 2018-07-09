В одном из лагерей Удмуртии произошло массовое отравление детей
9 июля 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из детских лагерей Удмуртии произошло массовое отравление. В результате случившегося были экстренно госпитализированы четыре ребенка, у одного из которых подтвердилась норовирусная инфекция.
В республиканском минздраве сообщили, что 7 июля о плохом самочувствии сообщили сразу 20 детей. После данного инцидента Роспотребнадзор поручил приостановить на время проверки работу лагеря, вследствие чего 130 детей пришлось отправить по домам, передает РИА "Новости".
К настоящему моменту возбуждено уголовное дело о халатности. Шесть сотрудников пищеблока учреждения отстранены от работы.
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