В одном из лагерей Удмуртии произошло массовое отравление детей

В одном из детских лагерей Удмуртии произошло массовое отравление. В результате случившегося были экстренно госпитализированы четыре ребенка, у одного из которых подтвердилась норовирусная инфекция.

В республиканском минздраве сообщили, что 7 июля о плохом самочувствии сообщили сразу 20 детей. После данного инцидента Роспотребнадзор поручил приостановить на время проверки работу лагеря, вследствие чего 130 детей пришлось отправить по домам, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело о халатности. Шесть сотрудников пищеблока учреждения отстранены от работы.