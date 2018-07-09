Утонул подросток, пытавшийся измерить глубину Иртыша
9 июля 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Одиннадцатилетний мальчик в минувшие выходные утонул в Иртыше. Согласно последней информации источников в экстренных службах, школьник вместе со своими приятелями пытался измерить глубину реки.
Подросток из Тары, не получив разрешения мамы, отправился с друзьями купаться в Иртыше. В какой-то момент мальчикам стало интересно, какова глубина реки, вследствие чего они начали нырять. Один из ребят случайно попал в донную яму и захлебнулся, передает РИА "Омск-информ".
Отмечается, что тело ребенка удалось найти в реке лишь на следующий день. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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