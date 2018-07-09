Утонул подросток, пытавшийся измерить глубину Иртыша

Одиннадцатилетний мальчик в минувшие выходные утонул в Иртыше. Согласно последней информации источников в экстренных службах, школьник вместе со своими приятелями пытался измерить глубину реки.

Подросток из Тары, не получив разрешения мамы, отправился с друзьями купаться в Иртыше. В какой-то момент мальчикам стало интересно, какова глубина реки, вследствие чего они начали нырять. Один из ребят случайно попал в донную яму и захлебнулся, передает РИА "Омск-информ".

Отмечается, что тело ребенка удалось найти в реке лишь на следующий день. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.