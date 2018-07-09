На Невском проспекте в Петербурге насмерть сбили балерину Мариинского театра

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге насмерть сбили заслуженную балерину Мариинского театра. Происшествие случилось в июне, однако имя погибшей стало известно лишь сейчас, так как она жила одна.

Речь идет о 74-летней Ольге Искандеровой, которая также являлась старейшим педагогом Мариинки, передает издание "Фонтанка".

К настоящему моменту сотрудникам полиции удалось установить личность виновника дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Мужчине 28 лет, он является уроженцем Владивостока и ранее не раз был оштрафован за нарушение ПДД. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.