В Таиланде из затопленной пещеры вывели первых детей

Спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде на поверхность первых двух из 13 человек, которые вот уже более двух недель находятся под землей на глубине 800 метров.

Сегодня утром начальник штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сделал сообщение о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры. Чтобы выбраться на поверхность, первым двум мальчикам нужно было вместе со спасателями преодолеть более 4 километров по подземному тоннелю, передает ТАСС. Как ребята себя чувствуют, не сообщается.