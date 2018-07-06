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Самолет с польским премьером начал взлет и сломался
6 июля 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, был остановлен из-за технической неисправности после того, как начал движение перед взлетом.
Пилотам пришлось применить экстренное торможение на взлетной полосе в Карловых Варах. Никто не пострадал. Самолет теперь будет проходить техосмотр. О характере неполадки пока не сообщается. Делегация Польши улетит в Варшаву на другом самолете.
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