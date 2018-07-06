//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наташа Королёва впечатлила фигурой в расстегнутых шортах
- Дочь Волочковой упала с лошади и получила серьезную травму
- Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой
- В США арестован певец и актер Крис Браун
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Турции
6 июля 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Семь шуб нашли в гостиничном номере отдыхающего в Анталье российского туриста. Полиция занялась поиском меховых изделий после заявления о ночной краже со взломом из магазина мехов.
В магазине Кемера обнаружили пропажу шуб на общую сумму 3,5 тысячи долларов и следы взлома. Камеры видеонаблюдения, к несчастью вора, работали.
Арестованного обвиняют не только в краже, но и в нанесении ущерба имуществу.
Генконсульство РФ в Анталье на связи с полицией и планирует встречаться с задержанным россиянином Евгением Сидоренко, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Российский игрок за победный гол в матче с Хорватией получит квартиру
Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму
//В мире
Украина требует от Facebook запретить распространение информации из ДНР и ЛНР
//Новости партнеров
//В мире
//Спорт
//Общество
//Новости СМИ2
//Культура
Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак
//Общество
//В мире
//Здоровье
//Новости Redtram
//Культура
Татьяна Полякова: Настоящее и будущее российской литературы и книги
//Здоровье
//Общество
В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.
//Политика
//Культура
//Спорт
Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих
//Общество
В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста
//live
«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»
Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой