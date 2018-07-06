Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Турции

Семь шуб нашли в гостиничном номере отдыхающего в Анталье российского туриста. Полиция занялась поиском меховых изделий после заявления о ночной краже со взломом из магазина мехов.

В магазине Кемера обнаружили пропажу шуб на общую сумму 3,5 тысячи долларов и следы взлома. Камеры видеонаблюдения, к несчастью вора, работали.

Арестованного обвиняют не только в краже, но и в нанесении ущерба имуществу.

Генконсульство РФ в Анталье на связи с полицией и планирует встречаться с задержанным россиянином Евгением Сидоренко, сообщает РИА Новости.