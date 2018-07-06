В Таиланде в ходе спасения запертой в пещере Тхам Луанг команды футболистов - 12 подростков и из тренера - погиб один дайвер. Команда футболистов пропала еще 23 июня. Подростки зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и из-за внезапного наводнения оказались в ней заблокированы. Целая футбольная команда с тренером пропала в пещере

Поиски продолжались 10 дней. Детей в пещере случайно обнаружили дайверы-любители. Они живы, но ослабели от голода. Пока идет ливни, выход из пещеры закрыт водой.

Идет спасательная операция. Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры. В операции принимал участие отставной военнослужащий, бывший "морской котик". Мужчина участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке баллонов с кислородом, - сообщает РИА Новости.

Дайверы продолжают спасательную операцию, пытаясь эвакуировать детей из пещеры. Спасатели пытаются осуществить возможные варианты эвакуации местной юниорской футбольной команды и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда