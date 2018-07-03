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Южноуральские коммунальщики могут ответить за ямы на дорогах
3 июля 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Порядка 15 дорог Южного Урала были раскопаны коммунальными службами для починки труб. Они не вернули объекты в первозданный вид, а в некоторых местах и вовсе не огородили опасный участок. Из-за такой ямы 21 июня погиб мотоциклист.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал привлечь к уголовной ответственности те службы, которые не приводят в порядок свои раскопки. Согласно правилам благоустройства, они обязаны не только закопать яму, но и восстановить асфальтовое покрытие, вернуть бордюры на место и даже засеять заново траву.
- Это грубейшее нарушение правил благоустройства и многомиллионные убытки для бюджета, - отметил Владимир Бурматов. – Кроме того, это еще и влечет опасность для жизни и здоровья людей, становится причиной человеческих трагедий. Важно, чтобы виновные за это ответили.
Список испорченных дорог сейчас насчитывает 15 объектов, но он постоянно пополняется.
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