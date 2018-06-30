//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Озвучены детали гибели атаковавшего Докучаевск минометного расчета ВСУ
2

У противостоящих украинской армии ополченцев Донбасса появился новый враг
3

Появились данные о разгроме попавших в огневую ловушку под Горловкой сил ВСУ
4

Украинские боевики накрыли минометным огнем разбитых под Мариуполем морпехов ВСУ
5

«Детишкино кино» идёт к вырождению

//Происшествия 13+

Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

30 июня 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии
Фото: pixabay.com

После ЧП с теплоходом, севшим на мель на реке Лене, шесть человек доставлены в больницу с переломами и ушибами, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Сегодня около полудня по местному времени теплоход «Ракета-269», совершавший рейс из Сангара в Якутск по реке Лене, сел на мель примерно в 130 километрах от пункта назначения. На борту теплохода находилось 55 пассажиров и 4 члена экипажа.

Сотрудники республиканского центра медицины катастроф доставили трех человек в Намскую районную больницу. Бригада скорой помощи отвезла еще троих пассажиров в республиканскую больницу №2. Пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии, нет, отмечает РИА Новости.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи

Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время назначенной на 16 июля встречи несколько тем: об Украине, о Сирии, о вмешательстве в выборы в США.

//В мире

Тука: Украина может противопоставить МВФ РФ в Азовском море только дулю

Тука: Украина может противопоставить МВФ РФ в Азовском море только дулю

Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука на призыв "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью "современных разработок ВПК" ответил: "Нечем".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Дейнего сообщил об открытии представительства ЛНР в Италии

Дейнего сообщил об открытии представительства ЛНР в Италии

Об открытии первого представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в стране Европейского союза сообщил исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

//В мире

Украинские националисты заявили права на Дальний Восток

Украинские националисты заявили права на Дальний Восток

Лидер украинской ультранационалистической партии Олег Тягнибок заявил сегодня в телеэфире, что некоторые польские регионы, а также Брянская область и Дальний Восток являются украинскими.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

В Пермском крае жителям насчитали «налог на дождь»

В Пермском крае жителям насчитали «налог на дождь»

Жители Пермского края обнаружили в своих платежках новый сбор. Как объяснили в местном «Водоканале» это плата за сточные воды, в том числе и за дождевую, и она вполне законна.

//Туризм

"Натали-Турс" с 30 июня отменяет несколько чартеров

"Натали-Турс" с 30 июня отменяет несколько чартеров

Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали-Турс") отменяет несколько чартерных рейсов с 30 июня. По данным АТОР, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.

//Шоу-бизнес

Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети

Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети

Звездная чета Пугачевой-Галкина порадовала пользователей Сети романтическим танцем на вечеринке. Семья в полном составе, включая Кристину Орбакайте с мужем и дочерью отмечали день рождения друга на Кипре.

//Шоу-бизнес

В сети рыдают, как Павел Воля поздравил жену Ляйсан с днем рождения

В сети рыдают, как Павел Воля поздравил жену Ляйсан с днем рождения

День рождения знаменитная гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева 28 июня отметила день рождения. Ей исполнилось 33 года. Супруг Лясан шоумен Павел Воля так поздравил любимую, что поклонники пары плачут.

//Происшествия

Под Красноярском горит заповедник "Тунгусский"

Под Красноярском горит заповедник "Тунгусский"

К тушению лесных пожаров в заповеднике «Тунгусский» Красноярского края сегодня дополнительно привлечены 49 пожарных Авиалесохраны. С 22 июня действует режим ЧС в лесах Красноярского края.

//Шоу-бизнес

Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа

Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа

Жена Александра Кержакова – Милана публично покаялась в Сети. Девушка призналась, что она все ее заявления о жестокости супруга были клеветой, а сама она лечилась в клинике от наркомании.

//Новости партнеров

//Происшествия

Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

После ЧП с теплоходом, севшим сегодня на мель на реке Лене, шесть человек доставлены в больницу с переломами и ушибами, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

//Футбол

Александр Овечкин посетит матч ЧМ-2018 Россия — Испания

Александр Овечкин посетит матч ЧМ-2018 Россия — Испания

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит завтрашний матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

//Армия

Тихоокеанский флот скоро получит корвет "Громкий"

Тихоокеанский флот скоро получит корвет "Громкий"

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время, в течение следующего месяца Тихоокеанский флот получит новый корабль – корвет проекта 20380 «Громкий».

//Общество

"Вы в аду гореть будете!", Макаревич обратился к карательно-сажательным органам

"Вы в аду гореть будете!", Макаревич обратился к карательно-сажательным органам

Андрей Макаревич призвал силовиков прекратить преследование известного карельского правозащитника. Он опубликовал ролик и предупредил, что «сотрудники карательно-сажательных органов будут гореть в аду».

//В мире

России не требуется признание Крыма со стороны США

России не требуется признание Крыма со стороны США

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал уклончивый ответ американского президента Дональда Трампа о возможности признания Крыма российским.

//В мире

Оружие из Донбасса рекой течет в Европу, заявили в ЛНР

Оружие из Донбасса рекой течет в Европу, заявили в ЛНР

Стала известна схема торговли оружием и боеприпасами в ВСУ в зоне проведения ООС в Донбассе. Украинские силовики использовали для вывоза «товара» цинковые ящики, предназначенные для «груза 200».

//Футбол

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании игроки сборной России обратились к своим болельщикам со словами благодарности за горячую поддержку спортсменов.

//Шоу-бизнес

Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат

Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат

История имеет свойство повторяться. Третья жена Александра Кержакова выступила с сенсационным заявлением, что знаменитый футболист уже месяц не дает ей видеться с сыном, которого похитил из ее дома.

//Новости СМИ2

//В мире

Лукашенко призвал КГБ к борьбе с терроризмом

Лукашенко призвал КГБ к борьбе с терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукшенко провел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности и призвал обновленное ведомство «не успокаиваться в плане безопасности страны».

//Спорт

Президент Федерации футбола Франции похвалил ЧМ в России

Президент Федерации футбола Франции похвалил ЧМ в России

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России. Ноэль Ле Гре отметил, что мундиаль поспособствовал сближению России и Франции.

//Общество

Власти города Кунгур прокомментировали "плату" за дождевую воду

Власти города Кунгур прокомментировали "плату" за дождевую воду

В городе Кунгур жители платят, как они обсуждают между собой, за дождевую воду. Власти города ответили, за что же платит население. Первый заместитель главы города Кунгур Андрей Дремин заявил, что такого налога нет.

//Шоу-бизнес

Опубликован список из 100 лучших песен XXI века

Опубликован список из 100 лучших песен XXI века

Композиция Crazy in Love американской певицы Бейонсе, записанная в 2003 году совместно с ее мужем рэпером Джей-Зи, названа лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stone.

//Общество

Астрологи составили горосков на 30 июня

Астрологи составили горосков на 30 июня

Астрологи составили гороскоп на субботу, 30 июня. Луна находится в знаке зодиака Водолей. Астрологи рекомендуют всем знакам гороскопа сегодня сильно не напрягаться, больше обращать внимание на самообразование.

//Шоу-бизнес

Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

Неожиданным образом подтвердились слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак во второй раз станет мамой. Пользователи Сети задали прямой вопрос и получили на него прямой ответ.

//Новости Redtram

//В мире

Эксперт высказался о заявлении Трампа о возможности признания Крыма российским

Эксперт высказался о заявлении Трампа о возможности признания Крыма российским

Политический аналитик Станислав Бышок оценил заявление президента США Дональда Трампа, который в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным не исключил возможности признания Крыма российским.

//Политика

Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Следить за выполнением всего комплекса мероприятий будет специально созданная рабочая группа.

//Шоу-бизнес

Нет счастья в личной жизни, брак солистки группы «Блестящие» потерпел крах

Нет счастья в личной жизни, брак солистки группы «Блестящие» потерпел крах

Ксения Новикова солистка группы «Блестящие» на грани развода с очередным мужем. Ее супруг - бизнесмен Алексей Сорокин съехал к бывшей жене. Брак не продержался и трех лет.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают фигуру 50-летней Валерии в бикини

В сети обсуждают фигуру 50-летней Валерии в бикини

В сети обсуждают фигуру певицы Валерии, загорающей в бикини с учебником в руках. "Просто юная девочка!", - восхищены поклонники Валерии. А недоброжедатели заметили: "Ужасная худоба".

//Общество

В Херсонской области жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта

В Херсонской области жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта

В Херсонской области открыли кабинет предоставления административных услуг, где жители Крыма смогут получить биометрические загранпаспорта. Такой кабинет появился в Олешковской райгосадминистрации

//Общество

Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля

Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля

Какие изменения появятся в жизни россиян с 1 июля в связи с вступлением в силу новых законов. Запрещено перевозить детские группы на старых автобусах. Все работники бюджетной сферы переходят на карты "Мир".

//Культура

Скончался мультипликатор Павел Сухих

Скончался мультипликатор Павел Сухих

Художник, режиссер-мультиприкатор, комиксист Павел Сухих скончался в ночь на субботу, 30 июня, в Израиле. Ему было 50 лет. Прощание с художником пройдет в Тель-Авиве.

//Общество

Конституционный суд Австрии официально признал существование третьего пола

Конституционный суд Австрии официально признал существование третьего пола

В Австрии Конституционный суд официально признал существование граждан, которые не относят себя ни к мужинам, ни к женщина. Теперь можно на законных основаниях внести запись о принадлежности к третьему полу – интерсексуалам.

//Общество

Что нового появится в Правилах дорожного движения с 1 июля

Что нового появится в Правилах дорожного движения с 1 июля

Новая редакция ПДД вступает в силу с 1 июля. Постановление правительства вводит ряд новых дорожных знаков. Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

//В мире

Пушков высказался о попытках Порошенко сорвать "Северный поток -2"

Пушков высказался о попытках Порошенко сорвать "Северный поток -2"

Российский политик Алексей Пушков высказался о попытках украинского президента Украины Петра Порошенко сорвать строительство газопровода "Северный поток -2". Украинские власти боятся этого газопровода.

//Культура

В каких фильмах снималась актриса Евгения Брик

В каких фильмах снималась актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, исполнившая роль Ани в фильме "Садовое кольцо", получила известность после картины Валерия Тодоровского "Стиляги". Всего за свою карьеру 36-летняя актриса снялась в 39 фильмах.

//В мире

Леонид Кравчук посоветовал украинским властям, как вернуть Крым

Леонид Кравчук посоветовал украинским властям, как вернуть Крым

Бывший президент Леонид Кравчук предположил, что вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса. "Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил он.

//Шоу-бизнес

Галкин порадовал Пугачеву танцем на столе, повторить его на утро он бы не смог

Галкин порадовал Пугачеву танцем на столе, повторить его на утро он бы не смог

Праздник друзей, где главной достопримечательностью стало присутствие звездного семейства Примадонны, закончился эротическим танцем на столе. Максим Галкин лихо отплясывал под зажигательный хит 90-х.

//Шоу-бизнес

Татьяне Лазаревой из-за серьезной болезни предложили инвалидность

Татьяне Лазаревой из-за серьезной болезни предложили инвалидность

Телеведущая, актриса, многодетная мама Татьяна Лазарева призвала своих поклонников заботиться о своем здоровье. Лазарева поделилась, что ей предложили инвалидность, когда медики поставили точный диагноз.

//Общество

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности

В Москве на субботу, 30 июня, объявлен "жёлтый" уровень опасности. Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы, что в мегаполисе в течение дня ожидаются гроза с ливнем и градом.

//Общество

Первые 12 Су-57 Минобороны получит в ближайшее время

Первые 12 Су-57 Минобороны получит в ближайшее время

Первые 12 истребителей пятого поколения Су-57 Министерство обороны получит в ближайшее время. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что ведомство заключило контракт на поставку Су-57.

//В мире

Трамп может признать Крым

Трамп может признать Крым

Президент США Дональд Трамп может признать Крым. В предверии встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным Трампу задали вопрос, признают ли США Крым территорией России.

//Шоу-бизнес

Модель с монобровью призвала не стесняться своих особенностей

Модель с монобровью призвала не стесняться своих особенностей

Модель греко-киприотского происхождения София Хаджипантели, прославившаяся благодаря своей густой черной моноброви, рассказала о своем вкладе в продвижение разнообразия красоты в мире.

//Шоу-бизнес

Эда Ширана снова обвинили в плагиате

Эда Ширана снова обвинили в плагиате

Известного британского исполнителя Эда Ширана обвинили в плагиате. В поданном в суд иске утверждается, что Ширан скопировал части песни известного в 60-70-х годах американского исполнителя.

//Футбол

Роналду исполнил танец на тренировке

Роналду исполнил танец на тренировке

Во время тренировки сборной Португалии по футболу в подмосковном Кратово нападающий сборной (и мадридского «Реала») Криштиану Роналду был в таком приподнятом настроении, что станцевал.

//Общество

В Твери появится улица Андрея Дементьева

В Твери появится улица Андрея Дементьева

Правительство Тверской области сообщило сегодня, что принято решение назвать одну из улиц Твери именем поэта Андрея Дементьева. Поэт, родившийся в Твери, во вторник скончался в Москве.

//В мире

Лавров объяснил, чему Россию научили санкции

Лавров объяснил, чему Россию научили санкции

За годы санкций Россия уяснила для себя, что не стоит полагаться на западные технологии и товары. Доступ к ним может быть закрыт в любое время, поэтому следует развивать собственные мощности. В последние годы мы уяснили для себя, что нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент.

//Общество

Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области

Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал недавнее заявление лидера ультранационалистической партии Олега Тягнибока о границах Украины, включающих в себя Брянскую область и Дальний Восток.

//Общество

Минтранс одобряет строительство магистрали в Грозный

Минтранс одобряет строительство магистрали в Грозный

Министерство транспорта РФ в целом поддержало идею о строительстве Транскавказской высокоскоростной магистрали Краснодар – Грозный. Эту идею на днях высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

//Здоровье

Эксперт рассказал, как снизить смертность от онкозаболеваний

Эксперт рассказал, как снизить смертность от онкозаболеваний

Чтобы избежать роста количества онкологических заболеваний при увеличении продолжительности жизни в России, требуется изменить в обществе отношение к их профилактике, считают специалисты.

//Культура

Популярная певица Валентина Легкоступова стала чиновником районного масштаба

Популярная певица Валентина Легкоступова стала чиновником районного масштаба

Звезда масштаба страны, занимающей одну шестую часть планетарной суши, выиграла на общих основаниях конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела культуры крымского города Феодосии.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры