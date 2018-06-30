Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

После ЧП с теплоходом, севшим на мель на реке Лене, шесть человек доставлены в больницу с переломами и ушибами, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Сегодня около полудня по местному времени теплоход «Ракета-269», совершавший рейс из Сангара в Якутск по реке Лене, сел на мель примерно в 130 километрах от пункта назначения. На борту теплохода находилось 55 пассажиров и 4 члена экипажа.

Сотрудники республиканского центра медицины катастроф доставили трех человек в Намскую районную больницу. Бригада скорой помощи отвезла еще троих пассажиров в республиканскую больницу №2. Пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии, нет, отмечает РИА Новости.