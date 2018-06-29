Сегодня в московском аэропорту «Домодедово» пассажир спровоцировал инцидент глупой шуткой. На досмотре он заявил, что у него имеется взрывное устройство. Но «остроумную» шутку не оценили.

«В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир заявил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено», - сообщил официальный представитель аэропорта «Домодедово» Александр Власов.

На данный момент все входные группы в аэровокзал работают как обычно. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме, сообщает РИА Новости.